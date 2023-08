Weta Weta Weta Weta Weta Weta

Il y a presque 2 ans, Unity rachetait Weta Digital pour 1,625 milliard de dollars et espérait intégrer les outils de la boite à leur moteur 3D. Le résultat s'appelle Unity Weta Tools et permettrait à tout un chacun de créer le métavers (ou plutôt le wétavers). C'est présenté comme une chaine de production complète permettant de tout faire pour un jeu comme pour un film.Mais en creusant un peu, on s'aperçoit que c'est du vent et qu'il faut continuer d'utiliser des outils traditionnels. Les Weta Tools en question sont en fait deux plug-ins pour Nuke (un logiciel de composition très apprécié par les créateurs d'effets spéciaux) et un plug-in pour Maya permettant de créer des poils. Histoire de ne pas perdre la face, ZivaRealTime est désormais sous le label Weta Tools alors que les outils viennent d'une autre boite appelée Ziva rachetée par Unity quelques mois après Weta. C'est aussi le seul "Weta Tool" comportant une intégrationt réelle avec Unity.Tant qu'on parle de Unity, sachez que si votre boite fait plus d'un million de dollars de chiffre d'affaire par an mais ne fait pas partie de l'industrie du divertissement, elle sera forcée d'utiliser la licence Industrie à partir du 3 octobre 2023. Cela veut dire qu'à la place de payer $2040 par an et par personne, vous devrez payer près de $5000. Si vous ne voulez pas raquer un tel blé, deux solutions s'offrent à vous : soit vous développez un jeu de merde à base d'assets achetés sur la boutique Unity et vous le publiez sur l'eShop soit vous passez sur un moteur ayant une licence nettement plus généreuse pour les boites qui ne vendent pas de produits à proprement parler.