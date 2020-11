Watch Dogs : bien joué la légion !

Watch Dogs Legion est sorti il y a quelques jours et il est temps de faire un petit point sur ce qui se dit à propos du jeu ambitieux d'Ubisoft. Commençons par les tests. Dans l'ensemble, les grands journalistes sont d'accord sur le fait que le système de Legion fonctionne bien. On peut recruter n'importe quel PNJ et créer une armée de hackers haute en couleur. On peut enfin faire une armée de vieux . On passera par contre sur le fait que le moindre quidam peut se transformer en meurtrier de masse en quelques minutes entre les mains d'un joueur un peu psycho.Mais le tout est plombé par une structure ultra-répétitive avec des missions qui consistent trop souvent à aller quelque part, voler quelque chose puis se barrer. Au niveau de l'univers, Londres est fidèlement retranscrit et la situation décrise semble furieusement réaliste à savoir une Angleterre nationaliste et ultra-sécuritaire qui a confié les clés du royaume à une entreprise de sécuritée privée, Albion. Pour renforcer le tout, on peut écouter dans le jeu des faux podcasts narrés par des vrais journalistes . Mais comme trop souvent avec les jeux Ubi, l'histoire ne suit pas et ne fait qu'effleurer les sujets sensibles. On est plus proche d'un Snatch que d'un Children Of Men.Au niveau technique, le jeu a connu quelques problèmes à son lancement mais ils sont pour la plupart réparés mis à part pour les effets RTX. Parfois ils ne s'activent pas et quand ils fonctionnent, le ray-tracing d'Nvidia est super gourmand. Le DLSS sauve la mise mais le jeu reste super gourmand en mémoire vidéo. Le jeu demande aussi un CPU costaud aussi bien en nombre de coeurs (plus de 4 est recommandé) qu'en puissance par coeur. Watch Dogs Legion fera partie des jeux de lancement des consoles nouvelle génération. Sur PS5 come sur XSeX, il tournera en 4K@30FPS avec ray-tracing activé. Le résultat est assez impressionnant.Enfin, il y a quelques semaines un groupe de pirate a attaqué Ubisoft et a menacé le studio de publier l'intégralité du code source d'Ubisoft sous peine de publier l'intégralité du code source du jeu. Il semblerait qu'ils aient mis leur menace à exécution vu que 560 Go viennent de tomber sur le net contenant aussi bien le code que les assets. Cela risque de compliquer le modding car il sera dur de savoir si les mods créés l'ont été fait en utilisant le code volé (et donc sont illégaux) ou via rétro-ingénierie. Ubisoft risque de tirer dans le tas et ils auront probablement raison.D'ailleurs c'est bien triste qu'Ubisoft soit anti-modding. On comprend que ça ruinerait les micro-transactions et WDL en comprend des tonnes mais un bon SDK assurerait des ventes sur le long terme. Et ce n'est pas juste Ubisoft : tous les éditeurs de AAA sont contre. Seul Bethesda encourageait la pratique mais ils ont abandonné avec Fallout 76. Et vous ? Qui l'a pris ? Qu'en pensez-vous ?