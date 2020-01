Wasteland : Shiny and Krome

Faire reluire un vieux bijou enterré sous 32 ans de retombées radioactives n’est pas une mince affaire, mais c’est pourtant le pari pris par Krome Studios et inXile Entertainment qui se sont attaqué à une version remasterisée de Wasteland premier du nom.L’huile de coude fournie ne semble pas gâchée. Au programme, un nouveau rendu entièrement 3D, de nouveaux sons et musiques et de nouvelles illustrations pour le livret de paragraphes , cette fois-ci inclus directement dans le jeu. Quand on n’est plus limité à 140 ko , c’est Byzance !​Disponible dès le 25 février sur PC, Xbox One et dans l’Xbox Game Pass, Wasteland Remastered vous aidera à patienter jusqu’à la sortie de Wasteland 3 , toujours prévu pour le 18 mai.