Warno ? War yes !

Après avoir passé ces dernières années à développer des STRs durant la Seconde Guerre Mondiale avec Steel Division et sa suite, Eugen Systems revient à ses premiers amours : la guerre moderne avec un nouveau jeu appelé Warno (Warning Order en version longue). Il s'agit d'une uchronie qui imagine qu'en 1989, la Guerre Froide est devenu chaude et l'OTAN et le Pacte De Varsovie se mettent sur la gueule.La première bande-annonce fait penser à la cinématique d'intro de Command & Conquer avant de montrer du gameplay. On dirait une suite spirituelle à Wargame European Escalation alors pourquoi ne pas l'avoir appelé Wargame 4 ? La réponse est simple : le nom Wargame appartient à Focus et Eugen a choisi d'auto-publier Warno. Warno sortira le 20 janvier 2022 en early access et comportera uniquement des escarmouches jouables seul contre l'IA ou en multi y compris en 10 contre 10.Mais à terme Warno comportera tout ce qu'il faut comme missions et campagnes et des centaines d'unités différentes. Le moteur maison a reçu un coup de peinture pour l'occasion et affiche toujours des cartes immenses et destructibles.