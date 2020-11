ACTU Warhammer : Age of VR Mad Dog il y a 2 h par email

Après l'annonce de Warhammer 40,000: Battle Sister en octobre dernier à l'occasion de l'annonce du Quest 2, on a appris semaine dernière qu'un autre jeu de la série est en préparation, cette fois dans l'univers de Age of Sigmar.



Pour commencer une petite note sur Battle Sister, puisqu'on a seulement éffleuré la news à l'époque. Le jeu, dont on n'a toujours pas de date de sortie, vous mettra dans la peau de Ophelia, Soeur de Bataille de son état, pour combattre les forces du Chaos. Et 40K oblige, on y retrouvera les outils de destructions habituels : bolters, épée-tronçonneuses et autres lance-flammes seront donc de la partie. Le jeu offrira aussi une partie multijoueuses (soeurs oblige). Le tout est développé par Pixel Toys, le studio qui a fait Drop Dead.



Warhammer Age Of Sigmar: Tempestfall se situe donc dans le deuxième âge de Warhammer, et mettra le joueur aux commandes d'un Lord-Arcanum, un magicien de guerre en face de saletés ectoplasmiques (les Nighthaunt). La page Steam parle de combats au corps à corps et à distance avec un système de sorts à base de gestuelles. Sortie prévue en 2021.





PS : je tiens à m'excuser auprès des fans de Warhammer pour les anglicismes ou les raccourcis de traductions. J'ai tenté de trouver des traductions françaises quand je le pouvais, mas c'était pas évident.