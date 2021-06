Wanderer wend du rêve

L'an dernier, Half-Life Alyx a mis à peu près tout le monde d'accord sur ce que pouvait vraiment apporter la VR quand on y met les moyens. Il y a clairement un avant et un après HLA, même si pour l'instant l'après est sacrément désertique.Les studios Oddboy et M Theory , s'ils n'ont très certainement pas les moyens illimités de Valve, vont néanmoins tenter de mettre un peu d'animation dans le monde des jeux VR, avec leur Wanderer , prévu pour on ne sait pas trop quand sur PC et PSVR. Il y sera question d'un futur proche bien sombre, et de voyage dans le temps à travers plusieurs époques et plusieurs lieux pour tenter de réparer un peu tout ça. Les deux premiers trailers montrent un jeu visiblement très riche en interactions avec le décor, ce qui sera bien utile pour résoudre les énigmes et progresser dans l'aventure. On peut apercevoir quelques phases de tir dans les vidéos, mais on doute qu'elles soient aussi présentes que dans le jeu de Valve. Et pour ne rien gâcher, ça semble vraiment très joli. On espère que le jeu n'est pas qu'une note d'intention et qu'il saura se montrer à la hauteur de ce qu'on peut voir de lui pour l'instant.