Wadjet Eye reste Humble

Si vous êtes amateurs de point & click, vous connaissez très certainement les jeux du studio Wadjet Eye Games , mais si jamais vous avez réussi à passer à côté depuis plus de quinze ans, le dernier Humble Bundle vous propose pour une dizaine d'euros de récupérer treize jeux développés ou édités par le studio de Dave Gilbert : The Shivah, la série des Blackwell, Gemini Rue Resonance , Technobabylon, Primordia... De quoi vous occuper pendant un bon bout de temps avec du bon vieux jeu d'aventure à l'ancienne comme on en faisait au siècle dernier.