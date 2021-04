Vos RTTs en 2021 : ce qui va changer

Maintenant qu'on a attiré votre attention avec un titre outrancier bien comme il faut, du genre que Le Point ou Les Echos nous envieraient, parlons d'un sujet qui n'a rien à avoir avec l'optimisation du temps de travail : les jeux de tactique temps réel (Real Time Tactics, vous l'avez ?), parce qu'après le succès retentissant des dernières productions Mimimi Games , force est de constater que le genre bouge encore en 2021 et qu'il y a du monde attendu au tournant.On commence avec War Mongrels de Destructive Creations . On est ici dans un Commandos-like qui reprend peu ou prou le boulot de dépoussiérage effectué par Mimimi (cônes de vision hachurés, objets interactifs dans l'environnement, caméra qui tourne à 360°, emphase sur la narration, etc.). Le twist du jeu vient du fait qu'on jouera deux ex-soldats d'une Wehrmacht enlisée sur le front de l'Est qui réalisent les horreurs de la guerre et vont déserter l'armée allemande puis traverser l'Union Soviétique et la Pologne pour regagner l'Allemagne.Le propos est parfaitement noble et on espère qu'il n'écartera pas de faits historiques. Mais on émet quand même des doutes sur la réalisation de l'engin puisque son développeur n'en est pas à son premier jeu à scandale. On parle en effet des polonais qui ont commis l'atroce Hatred et sa violence gratuite. Donc on attendra de juger à la sortie du jeu prévue pour Septembre sur PC et plus tard dans l'année sur Xbox. En attendant, vous pouvez déjà voir une petite dizaine de minutes de gameplay ci-dessous.Le front de l'Est toujours, mais vu du côté de la résistance polonaise, c'est ce que nous proposait de vivre le sympathique Partisans 1941 sorti en octobre dernier. Sa particularité : un pan gestion de base et de vos armées. Le jeu se porte bien et annonce la sortie imminente de son DLC "Back Into Battle" comprenant un mode Missions avec de nouveaux défis dans de nouvelles maps, des mutators pour customiser les scénarios, un mode Défense Héroiques contre des vagues successives d'ennemis et de nouveaux dialogues autour du feu de camp. Back Into Battle sortira demain sur PC.On oublie pas non plus Mimimi pour deux raisons : la première c'est que GOG vient de lancer une grosse promo sur toute la franchise Desperados. Ca vous permet de chopper (mon GOTY 2020) Desperados III et son excellent season pass à vil prix et sans DRMs. La seconde c'est qu'en attendant plus d'infos sur Codename Süßkartoffel , leur vision à eux d'un Commandos auto-édité, on les retrouvera sur Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice qui est ni plus ni moins qu'une extension surprise pour Shadow Tactics à sortir cet automne sur PC uniquement.Enfin on est justement sans nouvelle du prochain épisode de Commandos , toujours en développement chez Claymore Game Studios pour Kalypso ...