Voici les 4 jeux Xbox Game Studios sur Switch, PS4 et PS5

Pentiment, sortira sur PS4, PS5, et Nintendo Switch dès demain, 22 février.

Hi-Fi Rush ira faire un tour uniquement sur PS5, le 19 mars prochain.

Grounded fera comme son copain, direction la PS4, PS5 et la Switch, le 16 avril.

Enfin, Sea of Thieves montrera ses jolies vagues sur PS5, le 30 avril 2024.

La semaine dernière, Phil Spencer, Sarah Bond et Matt Booty n'ont absolument pas voulu parler précisément des fameux "4 jeux Xbox Game Studios à venir sur d'autres consoles" lors du podcast Xbox Business , prétextant qu'il fallait attendre la communication de chacun des studios, etc. Un secret de polichinelle qui aurait justement pu être mis en lumière.Aujourd'hui, donc même pas une semaine plus tard, on connait les noms des jeux, les dates et les consoles. Cela valait bien le coup de ne rien dire... Bref ! Voici cette liste, qui était déjà très largement en rumeur.Des annonces assez logiques et qui tiennent comptent des spécificités techniques de chaque console. Peut-être un peu supris de ne pas voir Hi-Fi Rush sur Switch, mais s'il peut rester à son niveau de beauté, c'est peut-être pas plus mal. Rappelons que l'idée là, c'est de faire des portages faciles, avec du cross-platform quand il y a du multijoueur en ligne, et non de vraiment bosser un ravallement de façade.