Vers un sauvetage d'Anno 2070 ?

Ubisoft s'est pris une volée de bois vert après avoir annoncé qu'ils fermaient les serveurs d'un paquet de jeux et a fini par retirer de la vente certains des titres incriminés. Il n'est donc plus possible d'acheter Space Junkies et Anno 2070 . S'il n'y a pas grand monde qui regrettera le premier, le second dispose d'une base de fans plutôt active.Assez souvent, c'est le multi d'un jeu qui permet de le faire survivre. Ubisoft Mainz (qui développe les Anno) a annoncé qu'ils comptent mettre à jour le multi du jeu pour basculer sur un nouveau système et ainsi prolonger son existence. C'est une bonne initiative mais elle montre que les développeurs n'ont toujours rien appris des fermetures de GameSpy et de Games For Windows Live. Un bon multi doit permettre de jouer ensemble sans avoir à utiliser un serveur central que ce soit en réseau local ou via Internet.Dans l'idéal, les développeurs devraient même aussi fournir un exécutable permettant de créer un serveur dédié. Ils éviteraient ainsi ce genre de problèmes où ils se retrouvent à devoir patcher un code qui a 10 ans probablement mal documenté et écrit par un dev qui a changé trois fois de boulot depuis.