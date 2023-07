Valve s’explique concernant l’utilisation de l’IA sur Steam

Il y a près d’un mois, un développeur rapportait que Steam avait refusé un jeu créé à partir d’une Intelligence Artificielle. D’autres par la suite ont également confirmé avoir subit des rejets de la plateforme. La société Valve a transmis un communiqué au site Gamesindustry.biz qui avait levé le lièvre, pour clarifier le tout.Comme on s’en doutait, la société est soucieuse d’être dans les clous d’un point de vue juridique : « L'introduction de l'IA peut parfois rendre plus difficile la démonstration qu'un développeur dispose de droits suffisants pour utiliser l'IA pour créer des actifs, y compris des images, du texte et de la musique. En particulier, il existe une certaine incertitude juridique concernant données utilisées pour former des modèles d'IA. Il est de la responsabilité du développeur de s'assurer qu'il dispose des droits appropriés pour livrer son jeu. ».Valve ne ferme pas non plus la porte à la technologie : « Nous savons qu'il s'agit d'une technologie en constante évolution, et notre objectif n'est pas de décourager son utilisation sur Steam ; au lieu de cela, nous travaillons sur la façon de l'intégrer dans nos politiques de révision déjà existantes. En clair, notre processus de révision est un reflet de la législation et des politiques actuelles en matière de droit d'auteur, et non une couche supplémentaire de notre opinion. À mesure que ces lois et politiques évoluent avec le temps, notre processus évoluera également. ».D’après les conditions de soumission d’un jeu sur Steam, il y a le versement d’un dépôt non remboursable. Mais dans ce cas de figure, Valve s’est engagé à les offrir.