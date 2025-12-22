ACTU
Valve abandonne le 32 bits et le LCD
par CBL, email @CBL_Factor
La nouvelle version du client Steam vient de sortir et elle marque officiellement le passage au 64 bits pour Windows 10 et Windows 11. La version 32 bits ne sera pas plus supportée après le 1er janvier 2026 mais mis à part si vous avez un CPU antidéluvien, ça ne devrait pas être un problème. Au passage, cette nouvelle version de Steam supporte les manettes Switch 2 en filaires et les adaptateurs GameCube, vibrations incluses. Pendant ce temps, c'est la fin de la route pour le Steam Deck LCD : la version 256 Go (la dernière encore produite) est en rupture de stock et Valve a précisé que quand ça serait le cas, ils n'en produiraient plus d'autres. C'est moche car c'était la version la plus abordable.