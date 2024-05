V Rising sur PlayStation 5 avec mordant le 11 juin prochain

Avec un accès anticipé qui avait débuté le 17 mai 2022 pour voir arriver sa 1.0 le 8 mai 2024, on peut affirmer que V Rising développé par Stunlock Studios a été bien accueilli par les critiques comme les joueurs. Dans ce jeu de survie et de construction en monde ouvert, vous incarnez un vampire, plus nerveux certes que le protagoniste principal de Blood Omen: Legacy of Kain , mais dont la 3D isométrique et les décors font clairement penser à un hommage.Pour celles et ceux qui attendaient le titre JCJCE sur consoles, une version PlayStation 5 va arriver ce 11 juin. Pour une éventuelle version Xbox Series, nous n’avons pas de nouvelles pour le moment.