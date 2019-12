Lors de la première présentation de Untitled Goose Game , Cabel Sasser s’est probablement dit « ok, on va éditer ce petit jeu cool, on en vendra quelques milliers et ce sera déjà bien ». Mais bonne surprise ! Trois mois plus tard, le Cofondateur de Panic , qui édite ce jeu développé par House House , annonce via Twitter que le titre vient de dépasser le million d’unités vendues !D’abord disponible sur Switch et Epic Games Store, la petite oie a aussi semé la terreur depuis le 17 décembre dernier sur PS4 et Xbox One, ce petit ovni s’en est donc plutôt bien sorti malgré une fin d’année plutôt blindée en termes de sorties de jeux. Comme quoi, pas forcément besoin d’un budget AAA pour se faire connaître. Faut juste mettre oie qui fait chier le monde.