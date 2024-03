Unreal s'anime

L'Unreal Engine 5 est le moteur prédominant de cette génération. Il a même été adopté par des studios qui utilisaient auparavant des outils maisons comme CD Projekt RED ou GSC Game World donc il est intéressant de suivre son actu. Epic Games vient de sortir la version beta d'Unreal Engine 5.4 et elle comprend une tonne d'améliorations , d'optimisations et d'ajouts. Parmi eux se trouvent le Programmatic PSO Precaching qui devrait nettement améliorer et automatiser la précompilation de shaders afin d'éviter les saccades trop courantes dans les jeux DX12.Les ambitions d'Epic Games pour l'Unreal Engine vont au-delà du jeu vidéo. Epic veut en faire l'outil universal de création numérique. Unreal permettait déjà de modeler et d'animer directement au sein du moteur et UE 5.4 continue dans ce sens en ajoutant trois d'outils d'animations dont certains tirés de Fortnite. Mais UE 5.4 va encore plus loin en permettant des créer les squelettes rendant possible les animations d'objets type personnages ou animaux directement dans l'éditeur sans avoir besoin de 3DS Max.En plus de marcher sur les plates-bandes d'Autodesk, Epic Games marche sur celles d'Adobe avec un tout nouvel outil baptisé sobrement Unreal Engine Motion Design Mode qui est un clone d'After Effects. Il comporte tout ce qu'il faut pour faire et rendre des animations 2D. Le tout se fait avoir besoin de coder. Unreal Engine oblige, on peut évidemment mixer 2D et 3D bien mieux qu'After Effects vu que ce dernier repose encore sur Cinema 4D... Enfin le dernier changement apporté par UE 5.4 est d'ordre monétaire. Jusqu'à présent, UE était gratuit pour les jeux qui ne faisaient pas de jeux (architecture, simu, marketing...). Désormais, les gens qui ne font pas de jeux, dont le chiffre d'affaire dépasse le million de dollars annuel et qui adoptent la 5.4 devront payer $1850/an/personne . Ca reste presque trois moins cher que la licence Industrie de Unity qui cible les mêmes personnes.