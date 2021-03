Une Switch Pro pour les fêtes ?

Il y a régulièrement des rumeurs autour d'une future version de la Switch mais la dernière en date semble sacrément crédible. Selon Bloomberg , Nintendo aurait commandé à Samsung un million d'écrans OLED 7" 720p dans le but d'équiper la Switch Pro/New Switch et de la sortir pour les fêtes. Avec un écran OLED, chaque pixel crée sa propre lumière contrairement à un écran LCD qui nécessite du rétro-éclairage. Du coup, en plus de consommer moins d'électricité, cela donne d'excellents contrastes.Cette Switch Pro serait aussi capable de cracher du 4K en mode TV. Il ne s'agirait pas forcément de 4K natif car il faudrait quadrupler la puissance de calcul par rapport à du 1080p. On pense plus à une technologie d'upscaling. Cela tombe bien : Nvidia, qui fournit le SoC de la Switch, est passé maître dans ce domaine. La Nvidia Shield TV par exemple propose un upscaling très efficace.