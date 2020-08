Une Switch Pro en préparation chez Nintendo ?

Toujours dans les petits papiers, Takashi Mochizuki rapport dans un papier chez Bloomberg , que Nintendo serait bien sur le point de commercialiser un nouveau modèle de la Nintendo Switch, avec une sortie dans le courant de l’année 2021. La genre de rumeur qui commence à dater, mais avec une Switch sortie en mars 2017, puis suivie de la Switch Lite en septembre 2019, la sortie d’une Switch Pro (appelons-là comme ça pour l’instant) en 2021 ne serait pas si déconnant, surtout vu le succès de cette console.En effet, depuis le début de 2020, si beaucoup de sociétés tirent un peu la gueule, chez Nintendo, c’est tout l’inverse. Même si le planning en gros titres est un peu vide, même si ça aurait pu être mieux et qu’une certaine pandémie de Covid-19 a touché toute la planète, la machine qui se transporte partout ne s’est pas essoufflée, loin de là, augmentant même ses ventes de 70% depuis mars. Un véritable carton fortement aidé par Animal Crossing : New Horizons , petit jeu sans prétention sorti le 20 mars 2020, et ayant atteint 22,40 millions de copies dans le monde seulement trois mois plus tard. En date du 30 juin 2020, la Switch s’est vendue à 61,44 millions dans le monde, accompagnée de 406,67 millions de jeux expédiés.Alors forcément chez Nintendo, on peut prendre son temps. Rien ne presse, mais les arrivées des PlayStation 5 et Xbox Series X font peut-être bouger un peu plus les choses, notamment en ce qui concerne les portages de jeux. L’écart de puissance est énorme, et d’après les informations Bloomberg, Nintendo aurait déjà pris contact avec ses principaux partenaires pour produire les différents composants pour ce futur modèle plus puissant. On parle d’un possible affichage en 4K, mais pas forcément du modèle de processeur, de ram, ou de stockage. Pour l’instant, rien n’est bouclé sur l’aspect technique, on reste dans le flou total.Avec ses ventes pharaonique, Nintendo peut prendre son temps et semble plutôt s’orienter vers une année 2020 assez calme en jeux (ça se voit), pour ensuite partir sur une année 2021 blindée de gros titres pour accompagner un nouveau modèle de console. Genre des titres comme la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (18,6 millions d'exemplaires) dévoilée à l'E3 2019, ou même pourquoi pas, un gros DLC surprise pour Mario Kart 8 Deluxe , le jeu le plus vendu sur cette console, avec 26,74 millions d'unités, ou encore un nouveau Splatoon parce que Splatoon 2 c'est chouette et ses 10,71 millions de vente, mais ça date surtout de juillet 2017.