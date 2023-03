Une nouvelle fenêtre de tir pour Starfield

Ca ne choquera pas grand monde, mais Starfield ne sortira finalement pas au cours du premier semestre : Bethesda vient de lâcher une nouvelle vidéo, montrant quelques images du jeu et beaucoup d'images de Todd Howard, qui indique que le jeu sortira désormais le 6 septembre, pour bien entamer la nouvelle année scolaire.Pour en savoir plus sur le "Oblivion with guns in space" de BGS , il faudra encore patienter jusqu'au futur Starfield Direct du 11 juin, juste après la conférence E3 / Geoff Summer Show de Microsoft.