Une nouvelle date de sortie pour Dead Island 2

Cette fois-ci c'est la bonne : Dead Island 2 sortira le 21 avril sur PC, Xbox et Playstation, près de 9 ans après son annonce et une semaine avant la date annoncée à l'origine. Le jeu a connu un développement chaotique à la Duke Nukem Forever avec changement de moteur et deux changements de studio : après être passé entre les mains de Yager puis de Sumo Digital, le jeu a fini par être développé par Dambuster Studios alias Crytek UK alias Free Radical Design.On rappelle que Dead Island 2 permettra de poutrer du zombie en co-op à Los Angeles et sera l'un des fers de lance du Embracer Group pour 2023. Sur PC, le jeu sera une exclu EGS ce qui veut donc dire qu'il passera totalement inaperçu avant sa sortie sur la machine à vapeur.