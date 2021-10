Une daube de plus en streaming : System Shock

notre ami Callaghan

Connaissez-vous la plate-forme Binge ? Non ? On ne peut pas vous en vouloir, elle n'existe pas encore, car l'ouverture du service n'est prévue que l'année prochaine. Ce service, justement, se veut être le Netflix du jeu vidéo, mais dans le sens "on va produire uniquement des films et séries basées sur des licences de jeux vidéo". L'une des personnes derrière cette idée lumineuse n'est autre queAllan Ungar, vaguement connu pour avoir produit il y a quelques années un fan film de quinze minutes sur Uncharted , avec Nathan Fillion as Nathan Drake, qui était à vrai dire assez parfait pour le rôle mais il faut croire qu'il est un peu moins bankable que Tom Holland. On est quand même curieux de savoir comment on passe de "je fais une vidéo Youtube avec des potes" à "je lance mon propre service de streaming", car entre les deux il y a quelques étapes qui nous échappent.Tout ça pour dire que Binge vient de signer avec Nightdive Studios , toujours empêtrés dans le développement de leur remake de System Shock , pour adapter en série System Shock, justement. On ne sait à peu près rien du projet (qui réalisera, qui jouera dedans, Terri Brosius reprendra-t-elle le rôle de Shodan, d'où vient le pognon pour financer ça), mais on est quand même à peu près confiants sur le fait que c'est une idée de merde et qu'il n'en ressortira rien de bon - pour peu qu'il en ressorte quelque chose, évidemment. Pour l'anecdote, un autre éditeur a signé avec Binge pour une adaptation similairee : Ubisoft, qui pour l'occasion est allé récupérer la licence Driver au fond du bac à compost.