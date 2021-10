Une daube de plus au cinéma : Uncharted

Ca fait un paquet d'années qu'on entend parler d'une adaptation de la série Uncharted en film, mais cette fois-ci, c'est la bonne. Enfin, c'est peut-être aller un peu vite en besogne d'affirmer que c'est la bonne, disons plutôt qu'elle arrive, avec une première bande-annonce du film qui sortira l'année prochaine. Dans les rôles principaux, on trouve Tom Holland en Drake et Mark Wahlberg en Sully, et si vous vous dites qu'ils sont tous les deux beaucoup trop jeunes pour leurs rôles, c'est normal, le film se situe bien avant le premier jeu.Ca ne l'empêche pas de reprendre trait pour trait la scène de l'avion du troisième épisode, et on suppose qu'il y en aura d'autres comme ça, car les fans aiment bien les coups de coude dans les côtes donnés au marteau-piqueur - en tout cas c'est ce que semble croire les producteurs de tous ces films. Uncharted sortira l'année prochaine et il ira sûrement bien vite rejoindre Assassin's Creed ou Warcraft au cimetière des adaptations aussi friquées qu'insipides.