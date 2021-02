Une daube de plus au cinéma : Sonic the Hedgehog 2

En mai 2019, Sega et Paramount Pictures officialisent le film Sonic the Hedgehog avec un design dégueulasse pour le petit hérisson bleu. Tellement moche que le réalisateur, Jeff Fowler, a dû s’excuser sur Twitter et annoncer que la petite boule bleue allait avoir droit à un lifting complet. Au final, c’était plutôt réussi avec ce 2nd design et le film a fait un joli carton avec 319,7 millions de dollars de recettes, pour un budget de 81 à 95 millions de dollars. Ce qui est, au passage, est un joli carton.Alors forcément, Sega et Paramount Pictures ne vont pas en rester là et annoncent une suite, sobrement appelée Sonic the Hedgehog 2 (Sonic Le Film 2 chez nous…). On en sait pas plus, à part que le logo laisse apparaître la double queue de Tails. Reste maintenant à patienter un peu pour avoir plus de détails, mais si Jim Carrey revient en Dr Robotnik, ça pourrait bien être un nouveau succès pour Sega.À noter aussi qu’une série d’animation de 24 épisodes, Sonic Prime , est prévue pour 2022 sur Netflix.