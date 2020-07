Une daube de plus à la TV : Fallout

Bethesda le sait : le meilleur moyen de faire des bons Fallout est de les confier à quelqu'un d'autre. Du coup, le studio vient d'annoncer qu'une série Fallout est en production. Ce sera une co-production Amazon Studios et Bethesda Softworks et c'est Kilter Films qui a été choisie pour développer la série.Kilter Films est la maison de production de Jonathan Nolan and Lisa Joy et est connue pour Westworld, la série HBO qui a connu deux excellentes saisons et une désastreuse troisième saison. Il n'y a pas encore de date de sortie mais la diffusion sera sur Amazon Prime pour sur. Kilter Films travaille aussi sur l'adaption de The Peripheral, un roman cyberpunk noir de William Gibson sorti en 2014, toujours pour le compte d'Amazon Studios.Si vous n'avez pas Amazon Prime, rassurez-vous : le monde réel ressemble de plus en plus aux univers cyberpunks ET commence à suivre la frise chronologique de Fallout