Une daube de plus à la télé : Brothers In Arms

Les jeux Brothers In Arms étaient la réponse d'Ubisoft et Gearbox aux Medal Of Honor et autres Call Of Duty à savoir des FPS sur la Seconde Guerre Mondiale. Ils introduisaient un poil de tactique et mettaient en scène la fameuse 101ème Division Aéroportée. Les Brother In Arms n'ont jamais vraiment eu de succès et le dernier opus, Brothers in Arms Hell's Highway , date de 2008.Mais comme Gearbox Software a des sous en trop grâce au succès de Borderlands 3 et qu'ils ne compteraient pas partager avec le pactole avec les employés , ils se sont mis dans l'idée de coproduire une adaptation télé avec Marla Studios. Marla Studios a été fondé par Jean-Julien Baronnet, ancien patron de Ubisoft Motion Pictures et producteur du film Assassin's Creed. C'est le deuxième projet pour Marla Studios et Gearbox Software vu qu'ils bossent déjà ensemble sur l'adaptation en film de Duke Nukem.Le gag est qu'à la base Brothers In Arms s'est inspiré de Band Of Brothers donc la boucle est bouclée. Mais histoire de ne pas faire une autre série sur la 101ème qui aura du mal à tenir la comparaison avec BoB, l'adaptation de Brothers In Arms sera centrée sur un épisode méconnue de la guerre, l' Opération Tigre Exercise Tiger en Anglais). Le but de cette dernière était de s'entraîner au débarquement fin avril 1944, un mois et demi avant le D-Day.Seulement les choses ont très mal tournées. Des vedettes lance-torpilles allemandes sont tombées par hasard sur huit vaisseaux de débarquement alliés protégés par une seule vedette anglaise. Les allemands s'en sont donnés à coeur joie et ont coulé deux vaisseaux. Au final 749 soldats américains ont perdu la vie. Pire encore, dix d'entre eux étaient des officiers au courant des plans du débarquement. L'invasion aurait été compromise s'ils avaient été capturés mais on a fini par retrouver leurs cadavres.Alors comment on fait une série avec cela ? Selon The Hollywood Reporter , Brothers In Arms suivra un groupe de huit soldats à la recherche de leur colonel porté disparu avant que les allemands ne mettent la main dessus, le colonel en question étant un des dix officiers mentionnés plus haut. Du coup je viens de vous pourir la fin. Il est aussi question de suivre le point de vue des allemands, des civils et du haut commandement contrairement donc aux jeux vidéo. C'est Scott Rosenbaum (Queen of the South, le reboot de V, et Gang Related) qui sera en charge de la première saison. Aucune date de sortie ou canal de distibution n'a été annoncé.