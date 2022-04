Une date pour Sonic Origins. Et un prix.

La compilation Sonic Origins sortira le 23 Juin sur Nintendo Switch, Steam , Epic Games Store, PS4, PS5, XO et Xbox Cerises. Elle comprendra des versions remasterisées de Sonic 1, 2, 3, et CD permettant de jouer avec Sonic, Tails et Knuckles. Par "remasterisées" comprenez "On a refait trois animations et ajouté le support des écrans 16:9". On ne dirait pas non si Sega ne vendait pas le tout 40 euros voir 45 pour la version Deluxe comprenant quelques babiolles en plus.