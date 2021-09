Une date pour RE 4 VR

On se moque des multiples portages de GTA V et Skyrim mais Resident Evil 4 est aussi sorti sur trois générations de consoles et est même arrivé sur smartphones ainsi que sur une obscure console brésilienne appelée Zeebo. Le chef d'oeuvre de Capcom va d'ailleurs suivre le même chemin que Skyrim avec la sortie d'une version VR.Conçue pour l'Oculus Quest 2 par le studio armature, elle sortira le 21 octobre. Il ne s'agira pas d'une mode horde sans intérêt mais bien du jeu complet modifié pour utiliser les Oculus Touch. armature a d'ailleurs redéveloppé le jeu avec Unreal Engine 4. On regrette qu'il n'y ait pas de version Rift alors que ce serait super simple à sortir mais il est clair qu'Oculus (qui co-publie le jeu) a abandonné ses fans de la première heure. La bande-annonce semble alléchante et nous rappelle à quel point le jeu de Capcom est inventif et varié. On a hâte de se faire tronçonner la tête.