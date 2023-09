Une date pour Like A Dragon: Infinite Wealth

Sega pond des nouveaux épisodes de Like A Dragon (anciennement Yakuza) à vitesse grand V. Cette année on aura deux spin-off. Like A Dragon: Ishin! est déjà sorti et est un remake du jeu de 2014 qui nous envoie dans le Japon féodal. Le 8 novembre, Sega sortira Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name qui racontera ce qui est arrivé à Kiryu entre les épisodes 6 et 7. Ce sera du Yakuza super classique mais Kiryu aura des gadgets idiots qui le transformeront en Spider-Man donc pourquoi pas.Le vrai nouvel opus sortira peu de temps après. Like A Dragon: Infinite Wealth arrivera sur Steam, Playstation et Xbox le 26 janvier 2024 et comportera comme souvent deux lieux et deux héros. Pendant que Kiryu combat un cancer à Tokyo, Ichiban Kasuga ira se dorer la pillule à Hawaii et je crois que ça résume parfaitement la danse entre sérieux et absurde chère à la série. Le jeu conservera les combats au tour par tour introduit par Yakuza : Like a Dragon et Hawaii est une bonne excuse pour introduire des nouvelles activités à base de filles en bikini et de pokémons. Si la bande-annonce qui suit ne vous donne pas un poil envie de jouer, c'est que vous êtes mort à l'intérieur.