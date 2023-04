Une date pour Immortals of Aveum

Annoncé durant les Game Awards, Immortals of Aveum sortira le 20 juillet sur PC, PS5 et Xbox Cerises via le label EA Originals. Le First Person Magic d'Ascendant Studios devrait proposer une campagne solo de 25H avec une petite dose de Metroidvania et différents sorts et équipements à débloquer. EA a sorti une nouvelle bande-annonce avec des petits bouts de gameplay et une tonne d'effets de particules. On espère que le gameplay sera meilleur que le niveau scénario qui semble turbo-neuneu.