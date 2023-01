Une date de sortie encore plus lointaine pour Skyblivion

Depuis des années, une bande d'amateurs très motivés se sont lancés dans un projet pour le moins ambitieux : porter The Elder Scrolls IV: Oblivion dans le moteur plus moderne (ça va, ne riez pas) de The Elder Scrolls V: Skyrim . Et quand on dit "porter", on ne parle pas juste prendre la map d'Oblivion et de la jeter telle quelle dans Skyrim : leur but est de refaire tout le jeu, ses assets, ses environnements, ses quêtes, ses personnages... Absolument tout. Le travail à accomplir est évidemment titanesque, surtout qu'on parle d'amateurs qui font ça sur leur temps libre et non pas de professionnels dont c'est le boulot. Cependant, après plus de dix ans (le projet a débuté en 2012), les créateurs de Skyblivion se sentent suffisamment confiants pour enfin à annoncer une date de sortie pour leur mod : ça sera pour 2025 "au plus tard". Une grosse douzaine d'années, il faut croire que c'est le délai normal pour ce genre de projet fou