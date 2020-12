Un premier Oscar pour Metal Gear Solid

On avait presque oublié qu'une adaptation au cinéma de Metal Gear Solid était en chantiers avec ​Jordan Vogt-Roberts (Kong : Skull Island) en tant que réalisateur. Il co-écrit le film avec Derek Connolly qui était aussi scénariste sur Kong : Skull Island mais aussi sur Jurassic World et sa suite, Pokémon Detective Pikachu et Star Wars: The Rise of Skywalker.Oscar Isaac ayant joué dans ce dernier, il a profité d'un peu de piston et a obtenu le rôle de Solid Snake même si tout le monde sait que Karl Urban (The Boyz) aurait été un meilleur choix. De toute façon Hideo Kojima n'a rien à voir avec le projet donc ce sera une daube. Le film devrait reprendre la trame du premier opus. Avi Arad produit le tout. Si le nom vous dit quelque chose, c'est qu'il produit aussi le film Uncharted . Ce dernier avance et on a même une photo de Tom Holland en Nathan Drake.