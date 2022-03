Un prélude pour Ghostwire: Tokyo

Si vous êtes intéressés par Ghostwire: Tokyo mais que vous avez peur que certaines des subtilités scénaristiques du jeu vous passent au-dessus de la tête, Tango Gameworks vient de sortir un prélude pour son jeu, fort astucieusement nommé Ghostwire: Tokyo - Prelude. Point d'open world et de combats ici, puisqu'il s'agit d'un visual novel dans lequel on suivra une bande de détectives spécialisés dans le surnaturel parmi lesquels figure KK, dont l'esprit squatte le héros la tête du héros du jeu. Ca se récupère sur Steam ou sur le PS Store , et c'est gratuit pour ne rien gâcher.