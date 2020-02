la sortie du Royaume Uni de l'Europe

un nouveau Half-Life

le remake de FF VII

Il y a des choses qu'on pensait impossible et qui vont pourtant se réaliser cette année:Ce dernier sortira le 10 Avril. Pour faire monter la sauce, Square Enix a concocté un clip vidéo avec Nobuo Uematsu à la musique. N'ayant jamais vraiment joué à FF VII, j'avoue : je suis intrigué. Et l'absence de combats aléatoires rend les choses encore plus alléchantes.