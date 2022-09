Sûrement agacé de voir que la surprise était en train d'être gachée par les désormais incontournables fuites, Ubisoft décide de prendre les devants et vient d'annoncer Assassin's Creed Mirage (A Ubisoft Original). L'artwork qui accompagne l'annonce semble clairement indiquer que cet épisode sera bien loin de la campagne anglaise et des terres enneignées de AC Valhalla, donc peut-être les rumeurs d'un épisode centré sur Basim et se déroulant à Baghdad vont se confirmer. Et si en plus le jeu troque l'immensité un peu vaine des derniers épisodes au profit de quelque chose de plus resserré où les assassinats retrouvent l'importance qu'ils ont perdue il y a bien longtemps, tout le monde sera content.Pour en avoir le coeur net, il faudra attendre une grosse semaine et le prochain Ubi Forward prévu samedi prochain à 21:00.