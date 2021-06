Ubisoft : à fond dans le travail à distance mais pas trop

La nouvelle DRH -pardon Chief People Officer- d'Ubisoft s'est fendu d'un email adressé à tous les employés expliquant l'avenir post-Covid. Il faut savoir que comme une majorité de studios, les employés d'Ubisoft ont pu bosser de chez eux depuis plus d'un an et beaucoup se demandaient s'ils allaient pouvoir continuer une fois les restrictions sanitaires levées.Et la réponse de la CPO est en gros "ca dépend des gens et il y aura finalement assez peu de monde qui travaillera à distance à 100%. Ce seront les chefs qui décideront quels types de postes voir quelles personnes pourront bosser à distance". En interne, le mot d'ordre serait " deux jours au bureau, trois jours chez vous " ce qui semble relativement arbitraire. Et du coup ça gueule sur les forums internes car les employés ne comprennent pas vraiment l'intérêt de revenir au bureau.On a pu lire des messages comme "On passe 90% du temps assis à notre bureau avec les écouteurs sur les oreilles. Je ne vois pas en quoi la créativité serait meilleure avec plein de monde avec les écouteurs sur les oreilles dans un espace réduit". Un autre développeur note que "En attendant on a sorti Valhalla en travaillant à distance" et un autre développeur ajoute "Ainsi que 4 saisons de Rainbow Six Siege... Et la beta fermée de Roller Champion... Et Hyperscape...". Certains pensent déjà à se barrer pour un studio qui offre du travail à distance à 100%.Ubisoft n'est pas la seule boîte de tech à avoir ce genre de dilemne. Apple a décidé que les employés devaient bosser 3 jours par semaine au bureau et la grogne monte dans les rangs . A l'inverse, Facebook, Twitter et Salesforce ont annoncé qu'ils autoriseraient le 100% à distance. Facebook a par contre précisé que les employés qui déménageront dans un coin où la vie est moins chère que dans la Silicon Valley verront leur salaire diminuer. Grâce au travail à distance, de nombreux employés n'ont plus besoin d'avoir un appart' hors de prix et ont pu acheter une maison loin des centres-villes ce qui a provoqué un boom de l'immobilier avec des prix qui montent en flèche.Pour Ubisoft, rien ne semble encore gravé dans le marbre et le studio ne va pas risquer de perdre ses meilleurs employés juste pour qu'ils pointent leur nez au bureau. Ca va surement négocier dur. En tout cas le choix du 40/60% semble assez étrange. Forcer ses employés à aller au travail signifie qu'il faut maintenir leur station de travail en bon état avec tout ce que ça implique (nettoyage, IT, café...) et payer le loyer pour des grands bureaux vides la moitié du temps.Mais le 100% à distance comporte aussi des inconvénients techniques. Même une grosse structure comme Ubisoft n'a qu'un nombre limité de kits de dev par exemple et niveau sécurité le travail à la maison est un vrai cauchemar car l'IT ne peut pas contrôler toutes les variables. Au niveau humain, c'est plus compliqué de créer des liens à distance pour les nouveaux employés. Ceci étant dit, même si je ne vois les autres rédac' de Factor qu'une fois par an (et encore) et malgré les 9H de décallage horaire entre Paris et LA, je me sens plus proche de cette bande de joyeux drilles que de collègues que je voyais tous les jours.Mine de rien on assiste au plus gros changement de société depuis la création d'Internet, un changement prédit par Arthur C. Clarke en 1974 . Si tous les gens qui peuvent bosser à distance le font, c'est la fin des embouteillages et des transports en commun surchargés. C'est la fin des immeubles de bureau qui étouffent les centres-villes. C'est la fin des voyages d'affaire inutiles. C'est la fin du 9-17H (et des 5 à 7...) dans lequel on ne voit sa famille et ses amis que quelques heures le soir et le week-end entre deux tâches ménagères. C'est aussi la fin des pantalons et des jupes car soyons francs, tout le monde bosse en slip.