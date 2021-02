ACTU Ubi danse le milliard CBL il y a 11 min par email @CBL_Factor

Ubisoft vient de présenter ses résultats pour le dernier trimestre 2020 et c'est tout simplement les meilleurs trois mois que le studio ait connu. Pour la première fois de son histoire, Ubisoft a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaire en un trimestre. C'est plus du double qu'en 2019 (1,001 milliard contre 455 millions).



Il faut dire qu'Ubisoft a sortie une batterie de jeux (Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs : Legion, Immortals Fenyx Rising, Just Dance 2021) sur deux générations de console et même sur Switch pour les deux derniers. Le carton de la Switch a permis à Ubi de vendre des wagons de jeux. Les jeux des années passées continuent de bien se vendre (Brawlhalla, Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle, Far Cry 5, The Crew 2, Anno 1800) et Rainbow Six Siege a ajouté 15 millions de nouveaux joueurs, passant la barre des 70.