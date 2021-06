"Tu joues sur quoi comme console ? -Tesla"

Tesla a dévoilé en grandes pompes la nouvelle version du Model S, baptisé Plaid (tout comme "Ludicrous speed", le nom vient de Spaceballs, un des films préférés d'Elon Musk). Niveau specs, la bête a une autonomie de 630 km, peut atteindre les 320 km/h et tape les 100 km/h en 2s, le tout en proposant une confortable 5 places et un vrai coffre. Mais là où Tesla s'est vraiment lâché est au niveau des specs du système de divertissement.Le Model S Plaid embarque un CPU AMD Ryzen et un GPU AMD RDNA 2 qui crache du 10 TFLOPS soit la puissance d'une PS5. Mais à quoi ça sert dans une voiture ? A jouer à Cyberpunk 2077 sur le grand écran frontal . Le jeu de CD Projekt RED a été porté sur Tesla (aka un PC avec Linux) et The Witcher 3 est aussi prévu. Pour l'instant le but est d'y jouer quand vous êtes à l'arrêt au hasard quand vous faites "le plein" dans une borne de rechargement. Mais dans un avenir où les voitures conduiront toute seule, il faudra bien s'occuper et si certains vont définitivement baiser sur la banquettte arrière, d'autres préfèreront buter des employés d'Arasaka. N'empêche ça va être sacrément meta de jouer aux missions Delamain dans une voiture en pilote automatique.(Pour ceux qui se demandent si ce n'est pas un peu débile de tirer sur sa batterie pendant qu'on la recharge, dites vous qu'une carte RDNA 2 consomme dans les 230 W tandis qu'un super-chargeur Tesla fournit 72 000 W)