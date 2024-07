Trois Battlefield sont sur un bateau...

Les trois tombent à l’eau. Annoncé récemment , EA a décidé de tirer le rideau sur les versions Xbox 360 et PlayStation 3 de quelques vieux jeux Battlefield. Le 31 juillet, Battlefield 3 Battlefield 4 et Battlefield: Hardline seront retirés des vitrines numériques, ce qui signifie que vous ne pourrez plus les acheter. Mais attendez, ce n'est pas tout ! Le 7 novembre 2024, les services en ligne pour ces jeux prendront fin sur ces plateformes. Pourtant, vous pourrez toujours vous amuser en mode solo, même si ce n'est pas le mode le plus plébiscité par les joueurs, nous en conviendrons.Ne vous inquiétez pas (pour l’instant !), Battlefield 3 restera jouable sur PC. Et pour Battlefield 4 et Battlefield: Hardline, ils continueront de vivre sur PC, Xbox One et PlayStation 4 . On a quand même l’impression que les jeux sont en sursis, ce n’est pas peu dire.