Trial Version of Mana

Démo, démo rien que démo pour Trials of Mana , le remake du (meilleur jeu de la SNES) Seiken Densetsu 3 qui se laisse découvrir aujourd'hui dans une longue version d'essai comme l'éditeur japonais Square Enix sait si bien les faire. Comptez pas moins de deux heures de contenu et la possiblité de conserver ses sauvegardes jusqu'à la sortie du jeu le 24 avril prochain, et ce pour toutes les plateformes ! Vous aurez également entre autres la possibilité de monter jusqu'au niveau 7 votre équipe de héros. Un chouette cadeau qui permettra d'occuper les longues journées de confinement. L'annonce s'accompagne d'une nouvelle bande-annonce centrée autour de l'épée Mana.Enfin, en cette période de fièvre, de télétravail et il faut bien le dire de doute, on vous propose un petit stream surprise sur le jeu ce soir, histoire de vous détendre et que vous vous fassiez une idée de ce qui vous attendra dans le jeu final. Rendez-vous donc à partir de 21h sur la chaîne Twitch de Factornews.