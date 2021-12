Trek to Yomi se balade en vidéo

Annoncé pendant la "conférence" Devolver de l'E3 dernier Trek to Yomi nous avait tapé dans l'oeil avec sa réalisation "kurozawesque" du plus bel effet. Il confirme aujourd'hui cette bonne impression avec un nouveau trailer toujours aussi magnifique, même si on regrette quelques animations encore un peu raides et qui ne s'enchainent pas toujours parfaitement, mais c'est presque du pinaillage. On espère maintenant que le jeu aura autre chose à nous proposer que sa belle gueule.Le nouveau titre de Flying Wild Hog et Leonard Menchiari doit sortir courant 2022, sur PC, Xbox Series et PS5. Il sera également disponible sur le Game Pass, mais aucune mention n'est faite en revanche du service Devolver MaxPass Plus, on espère que ce n'est pas mauvais signe.