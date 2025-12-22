ACTU
Transport Fever 3 est taquin
Urban Games a sorti ce matin sa quatrième vidéo de présentation de Transport Fever 3 et les petits coquins en ont profité pour tacler gentillement Colossal Order. On notera le clin d'oeil de la ville nommée "Tampere" au milieu de la vidéo (ville finlandaise où se trouve le siège de Colossal Order) mais surtout en faisant ce que ceux-ci auraient du faire dans Cities: Skylines 2, c'est à dire en incluant le meilleur mod de Cities Skylines 1, Traffic Manager, permettant de gérer chaque voie du trafic à chaque intersection. Bref, Transport Fever 3, si il ne joue pas tout à fait sur le même registre que Cities: Skylines, semble largement mieux parti pour être une grosse amélioration du volet précédant, en ayant appris, lui, de ses manques et de ses concurrents et on a hâte de savoir quel jour de 2026 il va sortir.