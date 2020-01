Torchlight three to pay

Les voies de Perfect World Entertainment sont décidément impénétrables. Après plus d'un an de phase d'alpha/beta qui laissaient entrevoir un avenir catastrophique pour Torchlight Frontiers , la faute à des choix de game design absurdes (le loot et l'xp propres à chaque zone, sérieux ?), le hack'n slash ressuscité des morts par l'éditeur chinois en 2018 change de nom et de modèle économique pour devenir un jeu premium à part entière : Torchlight 3 . Mieux encore, il dégage de la plateforme propriétaire Arc pour s'installer sur Steam. Faut croire que l'immense succès de Remnant: From the Ashes a donné des idées à l'éditeur, et c'est tant mieux pour nous.Max Schaefer a été plutôt explicite , Torchlight 3 abandonnera donc tout mis à part son lore et sa direction artistique cartoon pour revenir aux fondamentaux de la série : une structure en actes dans lequel le joueur fraîchement débarqué aux frontières de Novastraia partira de l'Avant-poste Impérial pour s'enfoncer dans les terres sauvages, un système de progression classique, plus aucune micro-transaction et une expérience de jeu plus proche des standards du genre en ligne ou hors ligne (les zones n'étant plus accessibles publiquement aux autres joueurs). Enfin, le boss d' Echtra Games précise que tout le contenu déjà développé (classes, monstres, etc.) sera réutilisé dans ce reboot qui continuera un développement ouvert basé sur des mises à jour successives.D'ailleurs, les joueurs ayant souffert sur Torchlight Frontiers recevront prochainement une clé Steam qui leur permettra de poncer l'Update 10 disponible le 29 janvier et qui contiendra le refactoring du contenu existant en actes, une nouvelle zone de Frontière, une quatrième classe jouable et des corrections diverses. On va pas se le cacher : malgré quelques bonnes intentions et le pognon du géant chinois, il y a un monde entre Frontiers et un hypothétique nouvel épisode canonique. On préfèrera donc attendre la version finale de Torchlight 3, disponible à l'achat dans le courant de l'année 2020 sur PC et plus tard sur consoles pour se faire un avis sur le jeu.