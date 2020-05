Histoire de faire parler du jeu et de rassurer les joueurs, Vicarious Visions a créé la BO de ​Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sur Spotify . On retrouve une bonne partie des musiques des deux premiers opus. Cela manque de Suicidal Tendencies et de Public Enemy mais le tout sent bon la Despé tiède et les pouces abimés. Petite astuce au passage : ne jamais coller un + dans le nom de son jeu. Les moteurs de recherche n'aiment pas cela et la base de donnée de Factor encore moins.Un autre détail sympa sur le jeu est le fait que les skaters seront vieux. Au lieu de recréer les modèles 3D de l'époque quand ils était jeunes, Vicarious a modelé les skaters dans leur état actuel. Après tout, Tony Hawk a 52 ans, Rodney Mullen 53, Chad Muska 43, Andrew Reynolds 42, Elissa Steamer 44 et Steve Caballero 55. Entre ce jeu et les vieux de Watch Dogs Legion, la population à risque sera à l'honneur cette année!