The Settlers bientôt de sortie

Annoncé en 2018, le reboot de The Settlers devait sortir en 2019. Mais Ubisoft étant Ubisoft, il avait été repoussé "aux calendes grecques" en juillet 2020. Du coup on est agréablement surpris d'apprendre qu'il a une date de sortie définitive à savoir le 17 mars sur PC. Une beta fermée débutera le 20 janvier sur Ubisoft Connect.Mine de rien 12 ans se sont écoulés depuis la sortie du septième opus. Blue Byte a eu le temps de sortir trois épisodes d'Anno pendant ce temps. Les deux séries ont toujours cohabité, Anno étant plus orienté gestion et The Settlers étant plus orienté STR et la partie stratégie temps réel sera défintivement le focus de ce reboot. L'idée du reboot est aussi d'être un retour aux sources afin d'attirer les quadra nostalgiques des premiers opus.On verra ce que ça donne souris en main mais ça a l'air mignon et coloré.