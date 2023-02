The Last of Us repoussé sur PC

On y avait échappé hier, mais on aura bien droit à notre rubrique "le report du jour" avant de partir en week-end : Naughty Dog annonce que la version PC de The Last of Us Part I , initialement prévue pour le 3 mars, arrivera finalement le 28 du même mois. Comme d'habitude, on nous explique que c'est pour notre bien et pour que le jeu il soit mieux . Et puis ça laissera le temps de se spoiler toute l'histoire (au cas où vous seriez passés à côté sur PS3, PS4 et PS5) puisque d'ici là, la série HBO sera arrivée au bout de sa première saison.