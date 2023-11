The Last of Us Part II : l'Abby ne fait pas le moine

Sony avait un trou dans son calendrier 2024. Du coup ils sortent une version Remastered de The Last Of Us Part II le 19 janvier sur PS5, trois ans et demi après la version de base. Si vous avez déjà le jeu, le remaster coûtera une dizaine d'euros. The Last Of Us Part 2 Remastered comportera des meilleures textures, des meilleures animations, des meilleures ombres, une distance d'affichage plus élevée et tournera en 4K@30 FPS pour le mode fidélité et en 1440p@60 FPS pour mode performance. Ceux qui ont une TV avec rafraichissement variable pourront débloquer le framerate.Cette version remastered comportera aussi un mode hordes, des commentaires audio et des niveaux qui ont été coupés au montage et qui ne sont pas terminés. Vous pourrez aussi jouer de la guitare. Et non, toujours pas de version PC.