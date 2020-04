The Last Of US Part II encore repoussé

"D'un point de vue logistique, la crise actuelle nous empêche de fournir aux joueurs le lancement qu'ils méritent"

The Last Of Us Part II est presque fini de l'aveu même des développeurs mais Naughty Dog et Sony ont choisi de repousser la sortie à une date indéfinie . L'explication est la suivante :Activons notre traducteur "charabia marketing->français" pour comprendre ce qu'ils veulent dire.Les gens sont bloqués chez eux et la plupart des boutiques de jeux vidéo sont fermées. GameStop par exemple a fermé ses 5000 boutiques aux US. Même si la distribution numérique a connu une forte croissance, les versions boite représentent toujours près 50% des ventes et probablement plus quand il s'agit des AAA comme The Last Of Us II. The Last Of Us (versions PS3 et PS4 combinés) s'est vendu à 17 millions d'exemplaires.Le PSN a déjà du mal en temps normal et souffrirait comme un malade si tout le monde téléchargeait TLOS 2 en ligne, le bougre allant probablement taper les 50 Go facile sans compter le fait que tout le monde n'a pas la connexion Internet nécessaire. Accessoirement le manque à gagner pour les boutiques du jeu serait énorme et on suppose que GameStop a du faire pression pour repousser la sortie du jeu.Ajoutez à tout cela le fait que sortir un jeu post-apo n'est pas exactement le genre de message positif que Sony doit vouloir envoyer en pleine pandémie. On verrait bien le jeu faire office de titre de lancement de la PS5 avec une option pour l'acheter sur PS4 et pour jouer plus tard à l'éventuelle version PS5. Le jeu sera rétrocompatible PS5 mais on imagine que Sony sortira une vraie version PS5 avec toutes les options graphiques à fond.