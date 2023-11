The kids are losing their minds / The Blitz Reedpop

Eurogamer fêtera ses 25 ans l'an prochain mais l'ambiance sera peut-être morose. ReedPop a décidé de vendre Gamer Network, 5 ans après avoir racheté le groupe. Gamer Network comprend Eurogamer mais aussi GamesIndustry.biz, Rock Paper Shotgun et VG247 sans compter les partenariats avec Road To VR, Digital Foundry et Mod DB.ReedPop organise des salons autour de la culture geek et s'est rendu célèbre dernièrement pour avoir planté un clou de plus dans le cercueil de l'E3 . La maison-mère de ReedPop est une belle bande de pourris . Le problème est que les chances que le racheteur de Gamer Network soit une boite bienveillante est à peu près nulle dans le climat actuel. On aimerait bien racheter RPS mais avec notre trésorerie on ne peut même pas s'offrir le nom de domaine. Peut-être que tout ce bon monde finira sous de meilleures hospices comme l 'ont fait pas mal de collègues