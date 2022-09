The Judgment Collection arrive sur PC

On poursuit (et termine ?) notre journée spéciale Sega et Ryu Ga Gotoku Studio avec l'arrivée surprise sur PC de Judgment et Lost Judgment , parus respectivement en 2019 et 2021 sur consoles. On rappelle qu'il s'agit d'un autre spin-off de la série Yakuza, où l'on incarne cette fois-ci un personnage du bon côté de la loi puisque Takayuki Yagami est un ancien avocat devenu détective privé, troquant au passage la robe pour un marcel et une veste en cuir particulièrement seyante. Comme pour la série principale, on alterne entre une histoire principale sombre et des à-côtés complètement débiles, les combats prennent encore la forme de mini beat 'em all, et il y a suffisamment de contenu annexe et de mini-jeux pour vous occuper des dizaines d'heures.Les jeux sont disponibles dès maintenant sur Steam ( Judgment Lost Judgment ). On regrette en revanche que l'addition soit aussi salée puisque les deux titres sont vendus respectivement à 40 et 60€, sachant que le pack Judgment Collection vous offrira pour le même prix l'extension Kaito Files du deuxième épisode vendue pour une trentaine d'euros.