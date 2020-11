The Falconeer a pris son envol

Des combats aériens à dos de faucon dans un univers au lore mystérieux, voilà le pitch de The Falconeer, un jeu indé doté d'au moins 2 spécificités : il a été développé de a à z par un seul homme, Tomas Sala (qui s'était illustré il y a quelques années avec le mod Moonpath to Elsweyr pour Skyrim) et il s'offre le luxe d'avoir un style épuré incroyable alors qu'il n'utilise que des textures procédurales Au passage, on nous promet aussi un contrôle easy to learn, hard to master, donc voilà plein de bons points à découvrir en vidéo et bientôt™ dans un test maison. The Falconeer est sorti hier sur Steam et est déjà prêt pour la sortie des XboX Series S et X.