Autant Netflix n'est pas doué quand il s'agit d'adapter des animes en séries en prises de vue réelles, autant le studio se débrouille plutôt bien quand il s'agit d'adapter des jeux vidéos en dessins animées. Après League Of Legends et Castlevania, voici donc l'adaptation de Cuphead . Elle s'appelle The Cuphead Show! et la première saison comportera 12 épisodes de 12 minutes. Le style graphique est inchangé par rapport au jeu et le tout devrait plaire aux grands enfants et aux gros fumeurs. The Cuphead Show! sortira le 18 février sur la plateforme de streaming que vous aimez détester.